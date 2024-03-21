"Сегодня в РСО-Алания около 10:20 мск на пересечении дороги в объезд села Чикола и трассы Владикавказ — Чикола — Лескен 2 (на 70 км) произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автомобиля. По предварительным данным, водитель большегруза MAN-ERF, двигаясь со стороны с. Чикола, не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes Benz под управлением мужчины, пользовавшимся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате чего произошло столкновение", — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД республики "Интерфаксу" уточнили, что в районе места аварии было организовано реверсивное движение.

Как сообщалось, 11 человек были госпитализированы в результате столкновения экскурсионного автобуса с туристами из Подмосковья с фурой в Ирафском районе Северной Осетии. В салоне микроавтобуса на момент столкновения находились водитель и 15 туристов.

В республиканском Минздраве "Интерфаксу" сообщали, что, по предварительной оценке медиков, угрозы жизни и здоровью пострадавших, нет. Состояние пяти человек оценивается как среднее и тяжелое, еще шестеро человек получили легкие повреждения.