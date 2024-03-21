В рамках международной выставки MITT 2024 в Москве министр туризма Ставрополья Андрей Толбатов подписал несколько соглашений с представителями других территорий России: председателем комитета по туризму Мурманской области Александром Елисеевым и директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марией Трофимовой.

"Соглашения носят стратегический характер. Сотрудничество позволит обеспечить благоприятные условия для увеличения взаимного туристского потока и продвижения потенциала всех сторон", — говорится в сообщении.

Еще одно соглашение, направленное на развитие туризма в Ставропольском крае, было заключено с генеральным директором туроператора ООО "Агентика Тревэл" (Москва) Дарьей Кочетковой. Компания предоставляет услуги туроператора.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтуризма Ставрополья, с регионом налаживают сотрудничество многие компании и регионы в связи с высоким курортным сезоном и стабильно растущим туристским потоком. В перспективе власти края рассматривают реализацию совместных проектов.