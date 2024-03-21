"Столичные кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% больше, чем в 2022 году", — сказал Ефимов, слова которого приводит в четверг пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам заммэра, сфера общественного питания столицы успешно пережила трансформацию, связанную с переходом крупных иностранных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для москвичей ассортимент услуг.

"В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022-м. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре — 58,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года", — отметил Ефимов.

Посещаемость заведений общественного питания в минувшем году выросла на 18%, уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Среднегодовой чек в московских кафе и ресторанах в 2023 году увеличился всего на 44 рубля и составил 703 рубля, что на 6,7% больше показателя за 2022 год. Столичным рестораторам удалось ограничить рост цен за счет локализации продуктовых поставок и развития программ лояльности, говорится в сообщении.