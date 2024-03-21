«На рынке достаточно большой дефицит не только квалифицированных кадров, но и работников со средним образованием, линейного персонала. Потребность работодателей в работниках сейчас на 30% выше, чем в докризисный период. По тем оценкам, которые у нас есть от работодателей, это число объективно растет из-за высокой потребности в туристических продуктах в нашей стране», — сказал он на стратсессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как отметил Трач, на сегодняшний день от 1 до 2,5 млн работают в туризме, а в высокий сезон количество персонала вырастает вдвое.

«Однако рынок характеризуется невысоким уровнем доходов и текучкой кадров. Это важно знать и с этим нужно работать», — подчеркнул он.

Глава департамента добавил, что нехватка персонала может стать проблемой и для новых инфраструктурных проектов, курортов, создаваемых в России по программе «Пять морей».