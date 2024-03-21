Полетная программа в формате код-шеринг заявлена до 24 октября.

Вылеты из Мурманска и обратно запланированы 2 раза в неделю — по четвергам и субботам (в октябре — по воскресеньям).

Время в пути составит 2 часа 40 минут, перелет будет осуществляться на самолетах Embraer 190.

В настоящее время по этому маршруту другие авиакомпании не выполняют перелеты, следует из расписания аэропорта Перми.

Как сообщалось, в 2024 году министерство транспорта Пермского края выделит авиаперевозчикам субсидии на один международный и 11 внутренних рейсов (в обе стороны).

Так, авиакомпания "Икар" сможет получить субсидию в размере 141,1 млн рублей на перелеты из Перми до Челябинска, Волгограда, Владикавказа, Мурманска и Минска.

Авиакомпании "ЮВТ Аэро" будет выделена субсидия в размере 57,1 млн рублей на осуществлением перелетов из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул.

Маршрут из Перми до Тюмени (авиакомпания ЮТэйр) будет просубсидирован на 10,7 млн рублей, из Перми до Новосибирска (S7) — на 3,1 млн рублей.

В 2023 году субсидируемые авиарейсы из Перми осуществлялись по 16 направлениям — до Самары, Казани, Минеральных Вод, Сургута, Новосибирска, Тюмени, Уфы, Махачкалы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Когалыма и Барнаула.