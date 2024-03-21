"На территории рекультивированного полигона в Адлерском районе началось возведение теплиц для выращивания растений в открытом грунте", — говорится в сообщении.

В перспективе предприятие также будет заниматься посадкой и уходом за растениями, обработкой пальм от вредителей и обслуживанием особо охраняемых природных территорий. В настоящее время составлена дорожная карта по реализации проекта питомника. Летом планируется высадить первые культуры, сказано в сообщении.

"По поручению главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского вопросам экологической политики уделяем особое внимание. Реализуем множество мероприятий, направленных на укрепление "зеленого каркаса" и приумножение природного богатства курорта. Сочи отличается климатическими условиями, благодаря которым можно высаживать растения практически круглый год. Наша задача — создать все условия для того, чтобы полностью перейти на собственный посадочный материал для озеленения, что позволит городу экономить бюджетные средства, а предприятию стать самоокупаемым", — цитирует пресс-служба первого заместителя главы города Сочи Светлану Калинину.