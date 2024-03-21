"Полеты запланированы с 28 мая по 23 октября", — написал Здунов в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что зарубежные вылеты стали возможны благодаря открытию международного терминала.

Как сообщалось, временный пункт пропуска открыли в Саранске к ЧМ-2018. После было принято решение о сохранении этого терминала, потребовалась его перепланировка внутри и техническое перевооружение.

Проект создания в Саранске международного аэропорта был доработан и получил поддержку Минтранса России, на техническое оснащение терминала было выделено 482 млн рублей из федерального бюджета. Расходы на ремонт и перепланировку терминала и здания авиационно-технической базы взяло на себя АО "Международный аэропорт "Саранск".

Аэропорт Саранска завершил техническое оснащение международного терминала в конце 2023 года.