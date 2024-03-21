"Сочи принял участие в международной выставке туризма и гостеприимства. Результатом участия в выставке стало подписание соглашений о сотрудничестве между администрацией Сочи и комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, а также администрацией Нижнего Новгорода", — говорится в сообщении.

Кроме этого, проведены переговоры с комитетом по туризму Москвы по включению локаций города Сочи в туристический сервис планирования путешествий RUSSPASS.

"Соглашения о сотрудничестве предусматривают укрепление межмуниципального взаимодействия в сфере развития туристической отрасли. Взаимное размещение информации о рекреационном потенциале на популярных интернет-порталах, обоюдовыгодная маркетинговая политика будут способствовать дальнейшему развитию внутреннего туризма. Также в целях сотрудничества и развития межрегиональных туристических потоков заключено соглашение с платформой онлайн-бронирования B2B.Ostrovok. К системе подключено более 21 500 партнёров. Сотрудничество позволит привлечь больше российских и иностранных туристов, предпочитающих самостоятельную организацию отдыха, в Сочи", — отмечается в сообщении.

По данным администрации, в ближайшее время планируется подписание соглашений о сотрудничестве с Москвой и Казанью.

Через пару месяцев в Сочи стартует активный летний сезон, будут работать более 170 комфортабельных и обустроенных пляжей, в том числе после реновации откроются 14 пляжных территорий.