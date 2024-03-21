"В рамках участия в Международной туристической выставке "MITT" комитет по туризму Ингушетии подписал соглашение в сфере туризма с государственным Комитетом Республики Татарстан по туризму", — сказал собеседник агентства.

По словам сотрудника пресс-службы, документ о взаимодействии в привлечении туристов в регионы, проведении информационных ознакомительных туров для представителей туристской индустрии подписали председатель госкомитета Татарстан по туризму Сергей Иванов и руководитель Комтуризма Ингушетии Магомед Цуроев.

Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, Ингушетия имеет серьезный туристический потенциал, однако его необходимо развивать. Власти стараются обращать внимание на важные аспекты: активный отдых, создание мест, где люди смогут попробовать национальную кухню, обеспечение объектов историко-культурного наследия QR-кодами, которые позволят самостоятельно совершать полноценную экскурсию, проведение различных мероприятий и фестивалей.

"Восстанавливаем знаковые для ингушей и привлекательные для туристов места: Аби-Гув, Назрановскую крепость, гору Шамиля, место принятия ислама ингушами, Ляжгинский и Фуртогский водопады и многое другое. Помимо этого, работаем над созданием туристических маршрутов, позволяющих познакомиться с уникальной природой и культурным наследием Ингушетии", — процитировали агентству Калиматова в пресс-службе.

Накануне власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве с Ростовской областью в сфере увеличения туристического потока в регионы и создания новых брендовых маршрутов в рамках международной выставки "MITT".