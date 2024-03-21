"Временно изменяется график движения поездов "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург — Псков — Санкт-Петербург в связи с проведением плановых работ по капитальному ремонту пути на перегонах Торошино — Любятово (Псковская область) и Луга — Серебрянка (Ленинградская область) Октябрьской железной дороги", — сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Часть поездов "Ласточка" будет следовать удлиненным маршрутом через участок Луга-Батецкая — Дно — Псков. Раньше составы ходили в Псков через Струги Красные. На период проведения ремонтных работ время в пути увеличится от 1 час. 40 мин. до 2 час. 01 мин.

Кроме того, в период с 8 апреля по 23 мая на участке Луга — Псков не будут ходить следующие поезда: N6507 и 6508 — по понедельникам, вторникам, средам (кроме 29, 30 апреля и 1 мая); N6556 и 6555 — по средам (кроме 29, 30 апреля и 1 мая).