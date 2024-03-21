"Госпитализировано 11 человек. Шесть остались в Ирафской центральной районной больнице, еще трех направили в Республиканскую клиническую больницу, один человек переведен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, ребенок 2011 года рождения доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга", — сказал собеседник агентства.

По предварительной оценке медиков, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет. Необходимая помощь оказывается им в полном объеме, добавил он.

Позже в пресс-службе республиканского Минздрава уточнили, что состояние пяти человек предварительно оценивается как среднее и тяжелое. "У ребенка состояние средней степени тяжести. Остальные шесть человек с легкой степенью — у них ушибы и проблемы с давлением", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Ирафском районе Северной Осетии, пострадали 11 человек. В салоне микроавтобуса на момент столкновения находились водитель и 15 туристов.