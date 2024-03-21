«Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества «Кавказ.рф», — говорится в документе.

Как отмечается в распоряжении, в списке кандидатов в совет директоров числится бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова. В настоящее время она занимает должность советника при ректорате МГИМО.

Минэкономразвития поручено обеспечить включение кандидатов в список для голосования.

Зарина Догузова была главой Ростуризма с 2019 по 2022 год, пока ведомство не было упразднено, его полномочия по регулированию туризма были переданы в Минэкономразвития.