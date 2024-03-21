Фото: пресс-служба FUN&SUN

«В рамках выставки MITT подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма между туроператором FUN&SUN и Министерством культуры и туризма Калужской области. Документ подписали министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов и замгенерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко», — говорится в сообщении.

"Соглашение поможет реализовать намеченные планы по продвижению туристского потенциала Калужской области, а также позволит увеличить турпоток в наш регион", — сказал на церемонии подписания Суслов.

По данным министерства культуры и туризма региона, в 2022 году его посетили 3,3 млн туристов, на 20% больше, чем годом ранее. Итоговая статистика за 2023 год еще не собрана.

«В рамках соглашения проводится обмен информацией, аналитическая и экспертная работа, направленная на продвижение туристского потенциала региона. В дальнейшем это позволяет нам создавать новые программы, а местному турбизнесу – получать и обслуживать дополнительный поток туристов», — добавил Сирченко.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе туроператора, всего он заключил 57 соглашений с регионами России о развитии туризма.

«Подобные соглашения ложатся в основу сотрудничества с теми регионами, где мы планируем наращивать присутствие. Поскольку один из популярных трендов внутреннего туризма – путешествия в соседние регионы, Калужская область стала одним из популярных направлений краткосрочных поездок жителей Москвы и области, турпоток в нее ежегодно растет, поэтому мы рассматриваем регион как очень перспективный в плане развития туризма», — рассказали в компании.