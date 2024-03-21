"Каждой весной мы проводим учёт диких животных, обитающих на косе. Для этого используется метод шумового прогона на восьми пробных площадках. Там сотрудники шумели и гнали зверей на "засаду" из других сотрудников. Приоритет отдавался участкам, которые считаются традиционными местами концентрации животных, к примеру, из-за нахождения там кормушек и лучших пастбищ", — рассказала Большакова.

По ее словам, при общем подсчете также учитывались данные, полученные в результате постоянных наблюдений за дикими животными. В результате было установлено, что в настоящее время на Куршской косе обитают 9 лосей, 102 косули, 57 кабанов, 44 пятнистых оленей, 40 лис и 19 зайцев. Также на территории нацпарка есть бобры, выдры, куницы, белки, енотовидные собаки, горностаи, норки, барсуки, хорьки и ондатры.

В целом изменения численности животных на Куршской косе в последние годы незначительны. Так, за прошедший год увеличилось поголовье косуль, кабанов и оленей. Количество лисиц, которое зависит от состояния кормовой базы и колеблется год от года, немного сократилось.

"К сожалению, есть сокращение численности лосей. В прошлом году их было 13. В основном это связано с гибелью сохатых в результате столкновения с автотранспортом. Антропогенная нагрузка возрастает, поэтому мы просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Тем более что в этом году дорога на косе будет отремонтирована, а лихачи-автомобилисты не обращают внимания на знаки ограничения скорости", — отметила пресс-секретарь.

Влияние на численность животных оказывает и кормовая база косы, которая довольно скудна. Здесь преобладают хвойные породы деревьев, много песчаных дюн, лишённых растительности. Поэтому нацпарк ведёт регулярную подкормку животных. А вот посетителям кормить зверей не рекомендуется. Привыкание к попрошайничеству тех же кабанов и лис снижает их способность самостоятельно добывать пищу. Да и выход животных на обочину шоссе увеличивает риск попадания под колёса автомобиля, что к несчастью, случается, заключила Большакова.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. На косе находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных.