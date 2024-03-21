В настоящее время авиакомпания на данном направлении выполняет по одному рейсу в день, по понедельникам — два раза.

С 31 марта рейсы будут выполнять трижды в день — в утреннее, дневное и вечернее время. С июня — пять раз в день, сообщает пресс-служба "России".

В настоящее время регулярные рейсы из аэропорта "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".

Пассажиропоток аэропорта "Мурманск" в январе-феврале 2024 года составил 247 тыс. 105 человек. По итогам 2023 года аэропорт обслужил 1,435 млн человек.