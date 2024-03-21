Выручка выросла на 18%, до 25,5 млрд рублей.

Согласно отчетным материалам АО, это наивысшие показатели выручки с момента основания компании в 2017 году. В 2022 года компания также получила рекордную выручку в размере 21,6 млрд рублей.

В 2023 году себестоимость выросла на 41%, до 26,5 млрд рублей. Валовый убыток составил 1,04 млрд рублей против 2,789 млрд рублей валовой прибыли годом ранее. Коммерческие расходы увеличились на 26,7%, до 341 млн рублей, а управленческие — в 1,5 раза, до 533 млн рублей. Убыток от продаж составил 1,915 млрд рублей против 2,171 млрд рублей прибыли в 2022 году.

Прочие доходы возросли в 1,9 раза — до 9,017 млрд рублей, прочие расходы — 1,8 раза, до 3,276 млрд рублей. Прибыль до налогообложения сложилась в сумме 2,735 млрд рублей, что на 31,2% меньше, чем годом ранее.

Кредиторская задолженность авиакомпании за минувший год увеличилась с 3,1 млрд рублей до 5,272 млрд рублей, дебиторская — с 2,549 млрд рублей до 3,619 млрд рублей.

"Азимут" базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.