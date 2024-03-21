Тема совершенствовании правил субсидирования перевозок обсуждалась в четверг в Совете Федерации. Начальник отдела регулирования перевозок департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Екатерина Сухарникова сообщила, что с 1 января 2025 года программы субсидирования "перестают существовать на бумаге и переходят в электронный вид, то есть становятся оцифрованными".

"Конечно, мы понимаем, что это прекрасная возможность для актуализации и корректировки сложившейся системы. И первый регион, совместно с которым мы по новой процедуре проходим этот путь, является Калининградская область. Во исполнение решений президента РФ мы корректируем категорию лиц, обладающих правом на льготную перевозку в Калининград по постановлению №215", — сказала она.

Для консолидации предложений по изменению системы при Минтрансе создается рабочая группа, сообщила Сухарникова. Предложения должны быть выработаны к июню-июлю этого года.

Несколько идей озвучила замглавы Росавиации Наталья Андрианова. "Мы рассматриваем возможность перехода маршрутов субсидирования только в низкий сезон, — сказала она. — (Также рассматривается — ИФ) переход к субсидированию пассажиров после раскатки маршрута — при этом закрепив понятие, что такое раскатанный маршрут, и как это будет регулироваться внутри постановления, и в том числе по приоритетам".

Среди других предложений Росавиации — ограничение приоритетности софинансируемых маршрутов со стороны субъекта по раскатанным маршрутам, возможность уравнивания авиаперевозчиков, использующих отечественные и иностранные воздушные суда на отдельных маршрутах.

В РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы, между центрально частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также внутри ДФО (субсидии получает единая авиакомпания "Аврора"). По данным Минтранса, в 2022 году на все три программы было выделено 27 млрд руб., в 2023 — 30,5 млрд руб., в 2024 — 25, 1 млрд руб.