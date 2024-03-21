"В северной столице начинается тестирование алгоритмов автоматизированной информационной системы "Курортный сбор Санкт-Петербурга". С 26 по 28 марта для представителей средств размещения, внесенных в реестр операторов курортного сбора, пройдут обучающие вебинары. После тестирования автоматизированная информационная система будет предоставлена операторам курортного сбора для работы с отчетностью", — говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что в Петербурге проходит эксперимент по взиманию курортного сбора. Закон "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора" был принят в 2023 году. Сбор устанавливается в размере 100 рублей за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения с 1 апреля 2024 года.

Операторами курортного сбора являются юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Средства от курортного сбора будут направлены на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры города.