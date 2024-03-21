Согласно материалам, в настоящее время ВПП красноярского аэропорта имеет размер 3,7 тыс. м на 60 м, ширина летной полосы составляет 300 м, длина — 4,5 тыс. м. Подрядчику предстоит провести на объекте до 31 августа 2024 года ряд инженерных изысканий для строительства, включая гидрометеорологические, геофизические, экологические и геодезические. Работы будут выполняться в технологические окна закрытия ВПП.

Технический отчет и результаты инженерных изысканий должны быть переданы заказчику до 30 сентября 2024 года.

Уточняется, что основанием для проектирования реконструкции ВПП является план развития аэродрома международного аэропорта Красноярска до 2030 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 185,7 млн рублей. Заявки принимаются до 5 апреля, итоги планируется подвести 10 апреля.

Как сообщалось, в конце августа прошлого года власти Красноярского края попросили президента РФ Владимира Путина поддержать проект реконструкции ВПП международного аэропорта Красноярска, которая имеет ресурс до 2027 года.

Как в свою очередь отмечал министр транспорта РФ Виталий Савельев, вопрос реконструкции полосы является критичным для безопасности полетов и функционирования аэропорта в целом. По его оценке, стоимость разработки проектно-сметной документации составляет порядка 150 млн рублей, а самих строительно-монтажных работ — около 7,5 млрд рублей. В связи с этим на выполнение этих работ потребуются дополнительные средства федерального бюджета, чтобы привести полосу в рабочее состояние, начиная с 2027 года.

Международный аэропорт Красноярска является базовым для авиакомпаний NordStar, "КрасАвиа", "Икар" и "Аэрофлот". В целом, по данным сайта авиапредприятия, полеты из Красноярска осуществляют более 20 авиакомпаний более чем по 60 направлениям.