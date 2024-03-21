"На въезде в селение Чикола Ирафского района произошло столкновение экскурсионного микроавтобуса "Мерседес" с туристами из Подмосковья и фуры MAN. В салоне микроавтобуса на момент столкновения находились водитель и 15 туристов. Водитель и 10 туристов, в числе которых ребенок 2011 г.р., доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девять человек были доставлены в Чиколинскую ЦРБ, двое — в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Погибших в результате ДТП нет.