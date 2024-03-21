"Удивительно, но их ближайшими живыми родственниками являются речные дельфины Юго-Восточной Азии", — отмечается в сообщении.

Новый вид, названный Pebanista yacuruna в честь мифического водного народа бассейна Амазонки, был обнаружен в перуанской Амазонии.

Новый вид дельфинов относится к роду дельфинов Platanistoidea, которые были распространены в Мировом океане от 24 до 16 млн лет назад.

"Исследователи предполагают, что их первоначально морские предки проникли в богатые добычей пресноводные экосистемы ранней Амазонки и адаптировались к этой новой среде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то время большая часть низменностей Амазонии была покрыта обширной системой озер и болот, называемых Пебас: этот ландшафт включал водные, полуводные и наземные экосистемы и простирался на территории современных Колумбии, Эквадора, Боливии, Перу и Бразилии.

Около 10 млн лет назад система Пебас начала уступать место современной Амазонке, условия изменились, и гигантский дельфин вымер.

Новую экологическую нишу заняли родственники современных речных дельфинов Амазонки (Inia), которых вытеснили из океанов новые виды китов и дельфинов.

Также отмечается, что ископаемый дельфин, оказавшийся родственников южноазиатских речных дельфинами (род Platanista), как и они, имел высокоразвитые лицевые гребни, специализированные костные структуры, которые связаны с эхолокацией, важной для жизни в мутных водах системы Амазонки.

Удлиненная морда с множеством зубов предполагает, что древний дельфин питался рыбой, как и другие виды речных дельфинов в настоящее время.