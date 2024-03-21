Выручка ООО при этом выросла на 5% и составила 814,5 млн рублей.

Как сообщалось, аэропорт в 2023 году сократил пассажиропоток на 6,6% — до 470 тыс. человек на фоне реконструкции взлётно-посадочной полосы (ВПП). Так, рабочая длина ВПП была уменьшена с 3,2 км до 2 км, что "наложило ограничения по приёму воздушных судов и снижению коммерческой загрузки для выполнения безопасного полёта". Кроме того, во втором полугодии 2023 года авиакомпания S7 ("Сибирь") отменила рейсы из Москвы в Кемерово.

Долгосрочные обязательства аэропорта за год снизились с 2,9 млрд рублей до 2,7 млрд рублей, краткосрочные — с 290 млн рублей до 225 млн рублей.