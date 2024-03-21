"Станции на курорте "Эльбрус" стали самыми высокогорными и вошли в Книгу рекордов России. Они расположились на высоте 2237 метров над уровнем моря", — приводят в сообщении слова первого заместителя гендиректора компании Андрея Цемаховича.

Отмечается, что всего на территории Северо-Кавказского федерального округа планируется установить 170 зарядных станций для электромобилей.

На данный момент часть электрозаправок уже обустроили вдоль трассы "Кавказ"

Работа по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры ведется в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", а также Концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года, утвержденных главой правительства РФ.

По данным Минэкономразвития РФ, в 2024 году сеть быстрых зарядок для электромобилей планируется расширить на 65 регионов.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.