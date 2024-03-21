"В Алматы были проведены переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Корея. Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева провела встречу с Генеральным директором Офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Кимом. По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю", — говорится в сообщении комитета.

Достигнута также договоренность предоставить право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе, с использованием пятой степени "свободы воздуха", проинформировали в ведомстве.

"В ходе переговоров были сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами", — говорится в пресс-релизе.

Стороны поддержали намерения авиаперевозчиков к установлению прямого авиасообщения между столицами двух стран, добавили в ведомстве.