"В горах сочинского курорта "Роза Хутор" пройдет 15 -й юбилейный спортивно-музыкальный фестиваль. Гостей ждут 105 км горнолыжных трасс, 7 музыкальных сцен, самый крупный фристайл-парк в России, многочисленные соревнования и культурные активности", — говорится в сообщении.

За годы существования фестиваль получил множество престижных наград, устанавливая новые рекорды профессионалов и любителей.

"Каждый год New Star Camp становится точкой притяжения для профессионалов и любителей сноуборда, горных лыж и других экстремальных видов спорта. В этом году их ждут семь дней насыщенных соревнований и активностей, Это соревнование по сноуборду и лыжам в дисциплине слоупстайл на PRO линии, где встретятся сильнейшие приглашенные райдеры, а также 10 финалистов соревнований", — отмечается в сообщении.

Состязания пройдут на специально построенной конструкции, имитирующей джиб-спот.

"В сноупарке на высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря райдеры продемонстрируют трюки на фигуре с ярким диджитал-экраном, а судьи оценят их", — отмечает пресс-служба.

Кроме этого, каждый день на фоне горного пейзажа участники фестиваля смогут начинать день с утренней ROXY йоги, а закрепить новые знакомства — в нейрокинотеатре.

"В нейрокинотеатре пройдут показы фильмов на спортивную тематику в переводе встроенных в Браузер нейросетей. В программе "История Камчатского Сноубординга", "Над Водой — История Никиты Мартьянова" (звезды креативного вейкбординга) и другие картины", — говорится в сообщении.

Более того, на фестивале откроют семь музыкальных сцен, где выступят более 60 артистов.