По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной, продвижение тульских брендов в России и за рубежом — одна из ключевых задач минэкономразвития региона.

"Для популяризации продукции наших компаний, расширения рынков ее сбыта в Тульской области действует целый комплекс мер поддержки предпринимателей и представителей индустрии туризма и гостеприимства. В ближайшее время он будет дополнительно расширен", — приводятся в сообщении слова Соломатиной.

По информации пресс-службы, Тульская область с индивидуальным стендом участвует в 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства МIТТ, которая проходит в Москве.

На стенде представлены производители региональных брендов — участники проекта "Сделано в Тульской области". Туристический и культурный потенциал региона презентуют Центр "Мой бизнес" и Тульское музейное объединение, а туроператоры — свои туристические продукты.

Для посетителей выставки организованы мастер-классы по росписи тульских пряников, филимоновской игрушки, изразцов и изготовлению свечей.

Наиболее известные тульские бренды — оружие, самовары, пряники, белевские пастила и кружева, гармони, филимоновская игрушка.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза. На протяжении последних трех лет турпоток в регион стабильно превышает 1,5 млн человек.