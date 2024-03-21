"Запланировано несколько этапов отборочного конкурса в рамках фестиваля", — отмечается в сообщении.

Зональный отборочный тур конкурса в Великих Луках состоится в предстоящую субботу в Детской музыкальной школе N1 им.М.П.Мусоргского. Мастерство игры на русских народных инструментах продемонстрируют коллективы и индивидуальные исполнители из Бежаницкого и Пушкиногорского районов, Локнянского, Новоржевского и Невельского муниципальных округов.

В Пскове отборочный тур пройдет в три этапа: 6 апреля — в Детской музыкальной школе N1, 8 апреля — в Псковском областном колледже искусств им.Н.А.Римского-Корсакова и 10 апреля — в Псковском педагогическом комплексе. В эти дни выступят солисты и коллективы Пскова, Порховского, Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского и Себежского районов, а также Печорского муниципального округа.

По итогам отбора лучшие творческие коллективы и солисты выступят 20 апреля в Псковской областной филармонии на гала-концерте победителей фестиваля-конкурса.

Также в рамках фестиваля 20 апреля состоится региональный этап 10-го Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Б.С.Трояновского, организатором которого является Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова.

Уроженец Новоржевского уезда Псковской губернии Борис Трояновский — русский музыкант первой половины ХХ века, виртуоз-балалаечник, организатор и первый руководитель Московского Великорусского оркестра народных инструментов.