"Интерфаксу" в пресс-службе облправительства уточнили, что план подписали представители Иркутской области (Сибирь), Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края и Якутии (Дальний Восток).

"Все действия субъектов РФ по развитию туризма на БАМе теперь будут скоординированы и сфокусированы на общий результат. (...) В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и межрегионального проекта "БАМ туристический" планируется создать два национальных туристических маршрута — "Западный БАМ" и "Восточный БАМ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в комплексный план входит разработка маршрутов по БАМу, формирование регламентов посещения объектов промышленного туризма на БАМе, интеграция туров на БАМ в региональные программы развития туризма, разработка мастер-плана развития туризма на БАМе и многое другое.

Межрегиональный проект "БАМ туристический" вошел в топ-1000 федерального конкурса "Сильные идеи для нового времени".

"В Иркутской области ветка БАМа проходит через города Братск, Тайшет, Усть-Кут, а также Тайшетский, Братский, Чунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский и Казачинско-Ленский районы. БАМ имеет огромный потенциал для создания в регионе национального туристического маршрута, сочетающего в себе несколько направлений туризма: природный, экологический, культурно-исторический и промышленный. Наш регион должен стать частью концепции национального маршрута "Западный БАМ", — цитирует пресс-служба руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгению Найденову.

В сообщении отмечается, что есть планы по созданию речного туристического маршрута по Ангаре "От Иркутской ГЭС — к Братской ГЭС", который может стать визитной карточкой "БАМа туристического".

"Уже в июле этого года мы планируем провести круглый стол с администрацией Братска и туроператорами для обсуждения вопросов, касающихся формирования данного маршрута", — приводит пресс-служба слова Найденовой.

Как сообщалось, в 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства БАМ.