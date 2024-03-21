"Установлено, что в декабре 2023 года в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине неблагоприятных погодных условий в пункте назначения объявлена задержка выполнения двух авиарейсов авиакомпании "Алроса" в город Мирный (Республика Якутия) продолжительностью свыше 10 часов", — говорится в сообщении.

Были приняты обращения от граждан по факту не предоставленных авиакомпанией услуг.

"По результатам проведения надзорных мероприятий транспортной прокуратурой выявлены факты нарушения прав потребителей авиационных услуг, связанные с необеспечением гостиницей ожидающих, непредоставлением питания в установленный законом срок, комнаты матери и ребенка для пассажиров с детьми", — информирует прокуратура.

Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которой юридическим лицом приняты соответствующие меры по недопущению повторных нарушений, предоставлению пассажирам полного комплекса услуг на период ожидания задержанного рейса.

Также по инициативе транспортного прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.