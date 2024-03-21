"Пассажиры метро, МЦК и электросудов могут оплатить проезд через СБП в открытом тестовом режиме. Предлагаем москвичам воспользоваться новым способом оплаты и оставить отзыв о его работе. Мы изучим все предложения и улучшим платежный сервис", — сказал Ликсутов, слова которого приводятся в четверг в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что российский платежный сервис запустили на всех турникетах регулярных речных маршрутов. Чтобы пройти через турникет, нужно оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы", сгенерировать QR-код и поднести к считывателю.