Кураторы Марина Круглова и Маргарита Смыслова подготовили выставку, показывающую личное пространство людей, живших в условиях Русско-японской войны. Это очень подробно и тщательно запечатлено в музейных коллекциях фотодокументов.

Помимо известного порт-артурского альбома поручика Жданова, посетитель сможет увидеть и серию стереоснимков "Осада Порт-Артура" фотографа Ивана Гуменюка и редкие фотографии, выполненные с негативов капитана 2 ранга Максимиллиана фон Шульца, младший брат которого, Константин Федорович, погиб вместе с адмиралом Макаровым на броненосце "Петропавловск".

На выставке также экспонируются уникальная скатерть из порт-артурского госпиталя с вышитыми на ней автографами офицеров, чаша-братина, преподнесенная в дар Рудневу от сослуживцев в связи с его переходом на должность командира крейсера "Варяг", и многие другие предметы, которыми богато собрание Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.