Согласно данным аналитиков за период с 26 апреля по 12 мая, в среднем в Санкт-Петербург россияне приезжают на 4 дня. При этом планировать путешествие начинают за 92 дня.

Второе место по популярности на майские праздники занимает Сочи. Средняя продолжительность отдыха составляет также 4 дня, планировать путешествие туристы начинают за 94 дня.

Замыкает тройку лидеров Москва. В среднем в столицу приезжают на 3 дня, а планировать путешествие начинают за 91 день.

Также в топ-5 вошли Казань и Нижний Новгород, где продолжительность отдыха составляет 3 дня.

В первую десятку по бронированиям отелей на майские праздники вошли Калининград, Волгоград, Кисловодск, Зеленоградск и Ярославль.

По данным сервиса, дороже всего обойдется размещение в гостиницах Москвы. Средняя стоимость ночи на майские праздники составляет 15,3 тыс. рублей. Дешевле всего обойдется ночь в гостиницах Волгограда, в среднем 5,9 тыс. рублей.