"В Кисловодске на ежемесячной основе проводятся бесплатные пешие экскурсии для жителей и гостей города-курорта. В настоящее время любой из желающий имеет возможность посетить уже восемь различных экскурсионных маршрутов. Новинкой стала авторская экскурсия "Царская и советская империя отдыха", — сказал Моисеев.

Как сообщила "Интерфаксу" автор экскурсии Надежда Осипова, это двухчасовая прогулка от санатория "Орджоникидзе" до железнодорожного вокзала Кисловодска.

"Экскурсанты увидят красивейшие здания дореволюционного периода, узнают кем были их владельцы, как зарабатывали свои капиталы и почему после революции все Дачи были национализированы. Узнают, что такое советское счастливое коммунное общество граждан и где оно располагалось. Также мы обратим внимание на "Дворцы здоровья для трудящихся граждан", разберемся в понятии "доступный отдых", для кого он был доступен, а для кого оставался мечтой", — рассказала экскурсовод.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске появился туристический маршрут, посвященный легендарным личностям и их семьям, которые жили в городе.