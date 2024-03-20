В среду этот лайнер совершил технический перелет из ульяновского аэропорта "Восточный", где проходил процедуру восстановления летной годности, в московский "Домодедово". В ближайшее время он отправится в первый коммерческий рейс.

Салон самолета выполнен в одноклассной компоновке эконом-класса на 210 пассажиров. Максимальная дальность полета превышает 7 000 км, с полной коммерческой загрузкой лайнер может летать на расстояние до 3 600 км.

Самолет был произведен на "Ульяновском авиационном заводе" в 2008 году, до середины 2018 года он эксплуатировался Red Wings, а после этого был отправлен на хранение, сообщили в пресс-службе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, как и Red Wings контролируется госкорпорацией "Ростех"). Работы по восстановлению летной годности лайнера организовал его владелец — лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (также входит в "Ростех").

В декабре прошлого года Red Wings получила первый восстановленный после длительного хранения лайнер семейства Ту-204/214 — Ту-214 с бортовым номером RA-64518. Как уточняли в компании, он был изготовлен на "Казанском авиационном заводе" в 2009 году и до 2017 года эксплуатировался в авиакомпании "Трансаэро", а затем и в самой Red Wings.

В 2022 году, после введения антироссийских санкций, сообщалось, что правительство планирует выделить 15,4 млрд руб. на восстановление восьми Ту-204/214, а также двух Ил-96 и одного Ан-124, принадлежащих структурам ОАК.

Red Wings входит в число крупнейших российских авиакомпаний. Парк перевозчика, помимо двух Ту-204/214, сформирован из 19 региональных Superjet 100 и трех дальнемагистральных Boeing 777. Также у компании есть восемь Airbus A320/321 — все они с 2022 года находятся на хранении.