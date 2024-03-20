"Увеличению притока туристов в Карачаево-Черкесию будет способствовать строительство вблизи курорта "Архыз" аэропорта, он должен заработать уже в 2028 году", — говорится в сообщении.

Ранее глава КЧР сообщил, что проектные работы по возведению воздушной гавани планируется начать в 2024 году, а старт строительства запланирован на 2025 год.

Вице-премьер РФ Александр Новак 30 августа 2023 года по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию всесезонного курортно-рекреационного комплекса "Архыз" поручил проработать предложения по строительству первого аэропорта в Карачаево-Черкесии и автодороги Архыз — Красная Поляна.

На совещании в правительстве РФ в марте этого года Новак говорил, что турпоток на "Архыз" удвоится к 2030 году за счет создания новой инфраструктуры частным инвестором, который вложит в развитие курорта 40 млрд рублей.

Краснодарское ООО "Горные вершины" 1 марта 2023 года стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз", предложив 24,2 млрд рублей. В пресс-службе "Горных вершин" отмечали, что в основе новой стратегии развития "Архыза" будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт "Красная Поляна". Под единым управлением будут находиться градостроительная среда, архитектурный код, стандарты сервиса, обучение, кадры.

Курорт "Архыз" открыт в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.