"Выставка знакомит с историей, художественной спецификой и техникой старейшего в России кружевного промысла, сформировавшегося в районе Вологды — известного центра традиционного искусства Русского Севера", — говорится в сообщении.

На экспозиции представят более 100 кружевных изделий середины XVIII — начала XXI века из собрания Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В его коллекции насчитывается около 600 произведений вологодского кружевного промысла.

Посетители смогут увидеть детали и предметы женского костюма, выставочные панно и элементы церковного облачения. Самый ранний памятник на выставке — фелонь (богослужебное облачение священника) середины XVIII — начала XIX века, декорированная кружевом из серебряных и позолоченных нитей.

Базовую часть экспозиции составляют образцы мерного кружева, аксессуары женского костюма, салфетки и скатерти, выполненные выдающимися художниками середины прошлого столетия.

Выставка будет работать до 2 июня 2024 года.