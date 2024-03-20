"Перевозчик планирует выполнять рейсы в крупнейший город Турции ежедневно на воздушных судах Airbus A321. Вылет из Москвы в 9:40, прибытие в Стамбул в 14:35 – во все дни полетов, кроме четверга и субботы. По четвергам и субботам отправление из аэропорта "Домодедово" в 8:55, прибытие в пункт назначения 13:45. Время в пути составит 4 часа 50 минут", — говорится в сообщении.

Блочную программу в Стамбул на рейсах "Уральских авиалиний" выполняют туроператоры Coral Travel и FUN&SUN.

Как уточнила глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, экскурсионные туры на рейсах "Уральских авиалиний" доступны с 31 марта по 26 октября.

"Климат Турции позволяет посещать страну круглый год, а экскурсионные туры – это возможность узнать историю Стамбула, прогуляться по древним улочкам, заглянуть на традиционные базары и ощутить неповторимый местный колорит", — сказала она.

Как отметили в Coral Travel, туристы могут забронировать классический экскурсионный тур по Стамбулу продолжительностью от трех до восьми дней и размещением в отелях 3, 4 и 5*. Также есть комбинированные путешествия с посещением Каппадокии или "Золотого кольца Турции" — Стамбула, Анкары, Каппадокии, Султанханы и Антальи, Бурсы.

В FUN&SUN сообщили, что полетная программа в Стамбул была продлена до 31 мая. С 31 марта вылеты будут выполняться из аэропорта "Домодедово" по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Прежде рейсы выполнялись из аэропорта "Жуковский".

"Туристы смогут выбрать экскурсионные программы как по Стамбулу, так и комбинированные туры Стамбул плюс Каппадокия. Кроме того, в апреле туристы смогут посетить городские парки Стамбула в период проведения фестиваля тюльпанов", — заключили в компании.