"На этой выставке мы попытались показать роль и вклад Пирогова в развитие мировой науки... Все те принципы Пирогова, которые были заложены еще в XIX веке, сегодня активно используются", — сказал Будко.

Он сообщил, что выставка приурочена 170-летию с момента создания ученым первого в мире женского объединения по оказанию помощи раненым на войне — Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Экспозиция будет открыта до конца июня.

Сотрудник Военно-медицинского музея Анна Волькович сообщила, что выставка посвящена анализу многогранной личности Николая Пирогова.

На выставке представлены хирургические инструменты, протезы, исторические документы, личные вещи медика, а также артефакты со съемок фильмов, посвященных ему. Всего посетителям доступны более 100 редких экспонатов из фонда музея.

По словам Волькович, ученый одним из первых в мире задумался над созданием протеза конечностей, изобрел гипсовую повязку и наркоз.

Кроме того, Пирогов стал автором костно-пластической операции на нижней конечности в 1854 году. Так называемая "Операция Пирогова" стала основой для обучения хирургов во всем мире. На выставке представлены инструменты, которыми проводились подобные операции.

"Также здесь представлены различные награды. Например, "За заслуги в деятельности союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца имени Пирогова" за гуманизм. Анри Дюнан писал, что на создание Международного общества Красного Креста его подтолкнули рассказы о подвигах Пирогова и сестер милосердия в осажденном Севастополе на Крымской войне", — сказала представитель музея.

Кроме того, важной заслугой ученого стали "Пироговские съезды", которые решали проблему детской смертности. Под началом Пирогова были созданы медицинские отделения для новорожденных, ясли и детская молочная кухня.

"Николай Иванович, кроме очень большого медицинского и педагогического наследия, оставил потрясающей глубины и честности дневник "Старого врача", заголовком которого являются "Вопросы жизни". "Вселенная Пирогова" не только заставит задуматься о роли его многогранной личности в истории и культуре нашей страны, но и даст посетителю пищу для размышлений на важнейшие этические темы", — сказала Волькович.

Она сообщила, что Пирогов известен во всем мире. Так, голландцы создали специальный сорт красных тюльпанов с белым крестом. Тюльпаны имени Пирогова ежегодно расцветают на клумбах музея.

Как сообщил директор Театра им.Ленсовета Валерий Градковский, выставка проходит в рамках культурно-просветительского проекта "Опыт русской духовности. Естественный рубеж", организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Будучи человеком одаренным, Пирогов решил посвятить себя служению простым людям. Он ездил на поля сражений и изучал, как правильно организовать логистику, как правильно разделить людей, которым надо помогать в первую очередь. Эта любовь и желание служить простым людям, конечно, отличает великих людей", — сказал Градковский.

По его словам, Театр в рамках проекта организовал серию лекций и готовит пьесы, основанные на жизни и творчестве Пирогова. Пьесы будут представлены на театральной сцене.

Николай Пирогов (1810-1881) — российский ученый-медик, врач, педагог и общественный деятель.

Проект "Опыт русской духовности. Естественный рубеж" реализуется "Фондом поддержки театра имени Ленсовета" совместно с Военно-медицинским музеем, Российским государственным институтом сценических искусств (РГИСИ) и Центральной городской публичной библиотекой им.Маяковского. Проект включает в себя лекции, выставки, показы спектаклей и написание пьес, объединенных одной темой. Всего проект охватит четыре знаковых фигуры: Толстого, Кандинского, Стравинского и Пирогова.