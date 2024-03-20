"1 июня "Сочи Парку" исполняется 10 лет, главные юбилейные события стартуют на месяц раньше. Череда больших премьер сезона начнется с открытия экстремального аттракциона — 1 мая гости смогут прокатиться на воздушного-гоночном "Соловье-разбойнике", поднимающем гондолы на 15-ти метровую высоту и выполняющем фигуры высшего пилотажа", — говорится в сообщении.

Кроме того, 1 мая состоится премьера циркового спектакля "Кругосветное путешествие Богатыря". Шоу с участием артистов из десяти цирков мира создавалось специально к юбилею парка. На арене будут иллюзионисты из Азербайджана, акробаты из Белоруссии, воздушные акробаты из Молдавии. Россию в спектакле представит клоун Дмитрий Шиндров из Цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве.

Пресс-служба также сообщает, что 12 июня в парке откроется семейная горка "Богатырская застава", совмещающая и американскую горку, и вращательный аттракцион. Платформа с пассажирами будет двигаться по 92-метровому треку, развивая максимальную скорость 70 км/час.

Кроме того, в рамках празднования юбилея пройдут гастроли ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в главных ролях олимпийские чемпионы — Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Алина Загитова, Анна Щербакова и другие.