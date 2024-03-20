"Значительная часть работников нового подразделения — люди, которые уже сегодня трудятся у нас в управлении внешне-экономических связей. И мы переводим их в структуру, которая будет заниматься туризмом непосредственно", — написал Ренц.

Он также отметил, что в прошлом году в Тольятти побывали 542 тыс. иногородних граждан, что на 34% больше в сравнении с 2022 годом.

"Считаю, что Тольятти в силу его архитектурных, ландшафтных и природных особенностей заслуживает значительно большего притока туристов, потому что в нашем городе есть, что показать, и есть места, которые при наших усилиях и вложениях могут стать объектами, посещение которых будет престижным и важным — например, стела "Радость труда", благоустройство которой мы завершим в этом году", — уточнил Ренц.

Как сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области, 2023 году турпоток на территории региона составил 3 млн 111 тыс. человек, что на 21,3% выше показателя 2022 года (2 млн 564 тыс. человек).

Министерство туризма Самарской области было создано в 2022 году (ранее департамент туризма являлся структурой регионального министерства культуры).