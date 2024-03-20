"Слишком много факторов влияет всегда на туризм. Но если не будет каких-то резких факторов, то я бы замахнулся на цифру больше 10%. Потому что здесь, на мой взгляд, большой потенциал Китая пока не раскрыт. Мой прогноз — 10-12%", — сказал Копылов.

По его словам, если авиаперевозчики обеспечат достаточное количество рейсов на китайском направлении, то часть турпотока, которая сейчас идет в Улан-Батор (Монголия) как транзитный хаб, чтобы улететь в другие страны, сместится на Китай с такой же целью.

"Соответственно, это даст большой прирост отдыха за границей не только в китайских южных провинциях у моря, но и перелетом — в другие более экзотические страны, где не доступен сейчас прямой перелет", — сказал Копылов.

Он уточнил, что объем авиаперевозок в Китай и из него, который был в допандемийные годы, еще не восстановился.

"На сегодняшний день планы по увеличению перевозок в Китай и из Китая есть, и этот путь востребован в обе стороны, потому что туристы едут как в Китай, так и китайские туристы к нам. То же самое касается Таиланда. Эта весна показала большие цифры прибытия тайских туристов на Байкал, наряду с туристами, которые летели в Таиланд из Иркутска", — рассказал Копылов, отметив, что спросом пользуются и отдых во Вьетнаме.

Он добавил, что из Иркутска также начались полеты на Филиппины. "Пока объем перевозки очень небольшой, как бы ограниченный рейс с дозаправкой в Китае, но, тем не менее, перспективы этого направления достаточно большие, и, мы надеемся, что произойдет увеличение частоты полетов и бортов", — отметил представитель СБАТ.

Также, по его словам, летом ожидаются полеты из Иркутска в Турцию.

Ранее сообщалось, что в прошлом году международный трафик в аэропорту Иркутска составил 518,03 тыс. человек (в 2022 году — 190,61 тыс. человек).