"На выставке представлен один из ценнейших экспонатов музея — кожаный альбом для фотографий, на форзаце которого представлен автограф Мусоргского и надпись: "Моей дорогой сестре Темире Мусоргской в память ея приезда с моим братом Филаретом Мусоргским на первое представление оперы "Борис Годунов", — отмечается в сообщении.

Как пояснили в музее, этот альбом в 1874 году композитор вручил брату и невестке в день премьеры оперы "Борис Годунов" в Мариинском театре. На обложке тиснение из двух переплетенных букв "М" — монограмма Мусоргских. В нем были помещены фотографии выдающихся людей: Крылова, Лермонтова, Некрасова, Шевченкова и других. Сохранились надписи, сделанные рукой Мусоргского.

Этот уникальный предмет в музей передала внучатая племянница композитора Татьяна Мусоргская. Она долгое время жила в Ленинграде, затем переехала в Рязань и бережно хранила уникальные предметы из семьи Мусоргских.

"В 1968 году в двух классах Жижицкой школы открыли Народный музей М. П. Мусоргского, Татьяна Мусоргская узнала об этом из газет. Написала письмо директору школы Алексею Качнову, что готова безвозмездно передать мебель, фотографии из семейного архива и альбом. В Рязань отправили грузовую машину, таким образом школьный музей получил ценные предметы", — рассказали в музее.

Альбом хранился в Рязанском имении Георгия Мусоргского, но после Гражданской войны имение разграбили и многие вещи уничтожили. В одном из писем Татьяна Мусоргская описывает, как однажды учитель Николай Яхонтов увидел, что дети вместо мяча пинали ногами массивный предмет. Яхонтов увидел, что это альбом с автографом Мусоргского, забрал его и передал Татьяне Мусоргской.

"Благодаря этому, мы имеем уникальную возможность познакомить посетителей с этим экспонатом", — добавили в пресс-службе.

Мемориальный музей-усадьба Мусоргского в деревнях Наумово и Карево в Куньинском районе Псковской области — филиал Псковского музея-заповедника — является единственным в мире музеем композитора.

21 марта 2024 года исполнится 185 лет со дня рождения Мусоргского.

16 марта стартовал 50-й Фестиваль русской музыки, который традиционно проводят весной в Псковской области. В этом году он посвящен 185-летию со дня рождения Мусоргского и 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова.

Фестиваль состоится в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом России.