Средняя стоимость путевки составит 26,9 тысячи рублей. Для того, чтобы родителям было проще организовать отдых детей, размер краевой поддержки составит 13450 рублей (в прошлом году сумма составляла 12500 рублей). А для многодетных семей, отправляющих на отдых не меньше трех детей до 15 лет, сумма компенсации выросла на 7,4% — до 26 900 рублей.

"Каждый год мы помогаем подготовить летние лагеря к новому сезону. И, конечно, закладываем краевые средства на софинансирование стоимости путевок. В этом году направили на эти цели около 380 млн рублей", — сообщил губернатор края Виктор Томенко, слова которого приведены в сообщении.

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года в Алтайском крае идет полным ходом. Уже через полторы недели родители смогут подать заявки на приобретение путевок. В крае больше 60 оздоровительных организаций готовы принять школьников. В прошлом году летний отдых был организован примерно для 100 тысяч ребят.

Заявки на приобретение путевок начнут принимать 1 апреля на специальном портале. На этом электронном сервисе можно будет выбрать подходящий лагерь и смену, а также оформить путевку и софинансирование в режиме одного окна.