"Оздоровительный и медицинский туризм — это общемировой тренд, который переживает эпоху возрождения в России. Сахалин и Курилы обладают высоким потенциалом для развития данного направления", — цитирует пресс-служба первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталию Пахолкову.

По ее словам, туроператоры региона совместно со специалистами Консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска формируют индивидуальные оздоровительные программы, куда входит новая опция чекап (обследование — ИФ) на современном оборудовании, экскурсионная программа, санаторно-курортное лечение и программы реабилитации.

Сахалинская область располагает большим разнообразием бальнеологических ресурсов для санаторно-курортного лечения и реабилитации. В регионе имеются месторождения минеральных вод и лечебных грязей, которые позволяют развивать медицинский туризм, отмечает пресс-служба. С этой целью при министерстве туризма Сахалинской области была сформирована рабочая группа из представителей туристической и медицинской отраслей, она занимается формированием таких турпрограмм.