Документ разрешает сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, при выполнении ряда обязательных условий, в том числе при соблюдении прав и законных интересов соседей.

Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.

Согласно одобренному закону, также при сдаче квартир в аренду должны будут соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, содержания общедомового имущества и в обязательном порядке использоваться приборы учета.

Если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права граждан, проживающих в многоквартирном доме, они вправе обратиться за защитой в суд.