"Точных данных по 2023 году нет, но мы можем абсолютно точно говорить, что, по предварительным данным, мы вышли на объем 2019 года", — сказал Мотора.

При этом, по его словам, если в 2019 году из общего количества путевок 2/3 составили зарубежные туры, а 1/3 — туры по России, то по итогам 2023 года ситуация зеркально поменялась.

"Это обусловлено всем известными общими причинами и тем, что из Красноярска меньше осуществляется рейсов, чем из Иркутска и Новосибирска, по зарубежным направлениям. То есть в Красноярске — это однозначно рост в сторону внутреннего туризма", — добавил президент ассоциации.

Мотора отметил, что среди внутренних маршрутов популярными у красноярцев считаются Сочи, Южная Осетия, Абхазия и Иркутск — с целью попасть на Байкал. Среди зарубежных же направлений традиционно самыми популярными являются страны Азии — в частности, Таиланд и Шри-Ланка.