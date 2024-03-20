"По-новому у нас открывается Китай, у нас сейчас в Пекин летает два рейса в неделю, с 1 мая их будет пять. И со 2 мая начинается полетная программа в Шанхай — два раза в неделю. Летает S7, это — регулярные рейсы", — сказала Фоменко.

Кроме того, по ее словам, в осенний период ожидается рейс в Хайнань.

Фоменко сообщила также, что с 3 апреля Myanmar Airways International начнет выполнять полёты по маршруту Новосибирск- Мьянма дважды в неделю. Как сообщалось, рейс был открыт в сентябре 2023 года. Полеты выполняются в два города Мьянмы — в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае.