"У нас есть гостиница "Космос". Самая большая гостиница в стране – на 1,77 тыс. номеров. В 2029 году ей будет 50 лет. Мы сейчас глубоко занимаемся вопросом (ремонта — ИФ). Ищем возможность сделать это до 2029 года", — сказал Биба на открытии бутик-отеля Cosmos в Санкт-Петербурге.

Гостиница "Космос" была построена в 1976-1979 годах для приема иностранных гостей к XXII Летним Олимпийским играм 1980 года. Во время Олимпиады в "Космосе" разместился пресс-центр. За годы существования гостиницу еще ни разу не закрывалась на ремонт.