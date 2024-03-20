"Начинается приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Для участия все желающие должны предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале RUSSPASS.Бизнес", — написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что для всех желающих принять участие в конкурсе есть пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт.

"Маршрут может быть любым: пешеходным или на разных средствах передвижения. Главное — его уникальность и продуманный сценарий. Выбирать 12 победителей из каждого округа Москвы будут горожане в проекте "Активный гражданин", — отметил мэр.

Еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри. Итоги состязания подведут в конце июля, победители получат призы от партнёров, а все лучшие маршруты разместят на туристическом сервисе RUSSPASS, добавил Собянин.