"Инструктор-проводник" – лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристского маршрута. Закон закрепит механизм правового регулирования деятельности инструкторов-проводников, например, процедуру прохождения ими аттестации. За прохождение аттестации отвечать будут спортивные федерации и иные организации, перечень которых установит правительство РФ", — написал Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроект также предусматривает разделение туристических маршрутов по видам и категориям сложности. В зависимости от этого будет определено, какой из маршрутов требует профессионального сопровождения. Решения об назначении тех или иных маршрутов туристическими будут находиться в ведении субъектов Федерации.